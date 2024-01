Calciomercato Roma, accordo con la Juventus per Huijsen | Oggi visite e firma per il difensore

E’ Huijsen il tanto acquisto aspettato da Josè Mourinho per quanto riguarda il pacchetto difensivo vista l’indisponibilità di Smalling e N’dicka in Coppa d’Africa.

Calciomercato Roma, è Huijsen l’ultimo arrivo per Mourinho

Il giovane difensore, che da tempo aveva un accordo con il Frosinone, ha spinto per venire nella Capitale con Roma e Juventus che in queste ore hanno raggiunto un compromesso sulla base del prestito secco fino a giugno per 700 mila euro, senza opzioni d’acquisto. Il difensore classe 2005 quest’oggi sarà nella Capitale per firmare il contratto e sottoporsi poi alle visite mediche di rito per poi mettersi subito a disposizione di Josè Mourinho. Il difensore prima di mettere nero su bianco però, firmerà il rinnovo con la Juventus, con probabilmente Cherubini farò il percorso inverso nelle prossime ore. Questo è quanto annunciato da Fabrizio Romano su Twitter.