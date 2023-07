Calciomercato Roma, altra cessione in arrivo per i giallorossi | Le ultime

La Roma continua la sua marcia sul mercato. I tifosi si aspettano a giorni un colpaccio, possibilmente in attacco, ma la società giallorossa ha come priorità quella di cedere. Shomurodov è fatta al Cagliari e domani nella tarda mattinata svolgerà le visite mediche, ma anche un altro giocatore è sul punto di partire.

Calciomercato Roma, Reynolds al Westerlo

Un altro nome scritto nella casella delle cessioni in casa Roma. Come riporta Il Tempo, è stato trovato l’accordo tra il club giallorosso e il Westerlo per Reynolds. Pinto ha detto sì a 3,5 milioni più bonus e il 25% della futura rivendita.