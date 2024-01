Calciomercato Roma, il difensore arriva solo con un’uscita | Ecco il prescelto

In casa Roma si continua a tenere monitorata la situazione sul mercato per rinforzare il reparto difensivo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport però, il difensore arriverà solo nel caso in cui avverrà un’uscita. Gli indiziati sono Renato Sanches, Zeki Celik e Leonardo Spinazzola.

Il prescelto è Çaglar Soyuncu

Il centrale turco Çaglar Soyuncu è il prescelto in casa Roma nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo centrale in questa finestra di calciomercato. Il calciatore di proprietà dell’Atletico Madrid non rientra più nei piani del club, e per questo motivo può lasciare la Spagna già a gennaio.