I numerosi infortuni sono da sempre un problema in casa Roma, che anche quest’anno è alle prese con svariati indisponibili in particolare nel reparto difensivo, a causa dei problemi fisici di Kumbulla, Llorente e Smalling, che sono ancora fermi ai box e non garantiscono a Mourinho sicurezza.

Calciomercato Roma, Chalobah e Dier i preferiti. Tentativo anche per Solet

Negli ultimi giorni la società giallorossa ha iniziato a sondare il mercato, per poter individuare i profili adatti a completare la difesa dello Special One, che ad oggi dispone solo di Mancini e Ndicka.

I principali indiziati ad unirsi alla Roma a Gennaio sono quattro, anche se uno di questi, Jerome Boateng, sembra essere sempre più vicino a unirsi al campionato arabo.

Gli altri nomi monitorati da Tiago Pinto sono Omar Solet, che è in scadenza nel 2025 con il Salisburgo e non ha ancora iniziato a dialogare con il club per il rinnovo, e gradirebbe la destinazione giallorossa, ma ha un valore troppo alto (15/20 mln); gli altri due arrivano dalla Premier, Trevoh Chalobah ed Eric Dier, con quest’ultimo che sembra essere il principale indiziato ad arrivare a Roma (essendo fuori dal progetto del Tottenham), ma dovrà sconfiggere la concorrenza dello Sporting Lisbona, che lo segue da vicino.