Calciomercato Roma, Karsdorp verso l’addio | Scelta la destinazione

Con l’arrivo di Rasmus Kristensen, in casa giallorossa c’è sempre meno spazio per Karsdorp. Dopo le discussioni degli ultimi mesi, Mourinho ha da tempo messo alla porta il calciatore ex Feyernoord, che però vorrebbe restare in Italia e giocarsi le sue carte con Celik per un posto da titolare.

E proprio con l’arrivo dell’ex Leeds, il ds Tiago Pinto ha messo sul mercato il calciatore olandese e vorrebbe ricavare una discreta somma di denaro. Secondo quanto riportato dal collega Filippo Biafora, de “Il Tempo”, per il giocatore si sarebbe fatti avanti un paio di club francesi e qualcuno dell’Arabia Saudita, che sarebbe pronto a prendere anche Spinazzola, offrendogli un maxo ingaggio.