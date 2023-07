Calciomercato Roma, Karsdorp tenta il Feyenoord: si cerca l’intesa con i giallorossi

In ottica calciomercato, oltre alle possibili entrate in casa Roma, nelle ultime ore sono forti e accesi i dibattiti che riguardano le uscite alle quali potrebbe lavorare Tiago Pinto. È il caso di Rick Karsdorp, rimasto fuori dalle convocazioni di José Mourinho nel finale della passata stagione causa infortunio.

Calciomercato Roma, Karsdorp e il possibile ritorno al Feyenoord

Rick Karsdorp, terzino destro olandese, sembrerebbe vicinissimo a lasciare la Roma dopo 6 stagioni, stavolta definitivamente. Il Feyenoord, prima squadra del classe ’95, sembrerebbe intenzionata a riportare l’olandese in patria per la terza volta nella propria carriera, considerando il prestito avvenuto nella stagione 2019-20. Come comunica Il Messaggero, la trattativa potrebbe concretizzarsi dal momento in cui Mourinho non lo ritiene un incedibile, ma non alle condizioni del club capitolino. Infatti, la Roma, chiede 8 milioni di euro per il cartellino di Karsdorp, considerati troppi dal Feyenoord; le due compagini dovranno dunque trovare un’intesa.