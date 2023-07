Calciomercato Roma, la Turchia chiama Shomurodov: contatti con una big

Roma, i giallorossi sono stati tra i protagonisti di questi primi giorni di calciomercato. Il ds Tiago Pinto ha operato alcuni colpi in entrata a parametro zero, leggi alla voce Houssem Aouar ed Even N’Dicka. L’uomo venuto dal Benfica sarà ora chiamato a cedere, con molti nomi che sono in uscita.

Roma, Shomurodov verso il Bosforo?

Uno dei giocatori sulla via della porta d’uscita è Eldor Shomurodov. Dopo la stagione allo Spezia, la Roma è alla ricerca di una nuova sistemazione per l’uzbeko. Secondo quanto riferisce Fotomac.com.tr, sull’attaccante si sarebbe fiondato il Galatasaray. Ci sarebbero già stati dei contatti, con la Roma che avrebbe ricevuto la prima offerta. Un prestito con diritto di riscatto che i giallorossi gradiscono come formula. Il dialogo tra le parti è aperto, Eldor Shomurodov può sbarcare sul Bosforo.