Calciomercato Roma, obiettivo Marcos Leonardo: il Santos accetta l’offerta

Pinto vuole chiudere Leonardo per gennaio

Il brasiliano è un obiettivo concreto. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la trattativa sarebbe agli sgoccioli con i due club che avrebbero già trovato l’intesa finale. Il Santos, infatti, ha accettato l’offerta di 13/14 milioni proposta dalla Roma, mentre con il giocatore l’accordo c’è già da tempo. Per l’attaccante brasiliano è già pronto un contratto di 5 anni.

Calciomercato Roma, Leonardo può andare in prestito

I due club dovrebbero chiudere l’accordo nelle prossime settimane per fare in modo che Marcos Leonardo possa approdare alla Roma, già a gennaio. Inoltre, ci sarebbe l’idea di prestarlo ad una squadra di Serie A già a gennaio per farlo ambientare: due ipotesi plausibili sono Empoli e Sassuolo.