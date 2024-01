Calciomercato Roma, Pinto si gioca tutto in questi mesi | Già pronte diverse alternative

Ultimo mercato, e quasi certamente sarà un addio. Tiago Pinto saluta la Roma a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto, che i Friedkin hanno deciso di non rinnovare. Pertanto, salvo colpi di scena, l’avventura del GM portoghese a Roma si concluderà ai primi di febbraio. La CEO Souloukou si è preoccupata di visionare e analizzare personalmente i possibili candidati per trovare il profilo migliore, individuato per la prima volta in Modesto. Anche Massara è stato indicato come candidato.

Le ultime azioni di Tiago Pinto come ds della Roma

Pinto sta lavorando sulle ultime novità di mercato e qualche giorno fa ha sentito anche la situazione di Huijsen, difensore centrale della Vecchia Signora. I bianconeri non sono assolutamente disposti a vendere il giocatore alla Roma e vogliono rispettare l’accordo con il club ciociaro. I giallorossi hanno intenzione di sentire offerte per Spinazzola e Sanchez, mentre Belotti ha ricevuto offerte da due club di Serie B che finora ha rifiutato.