Calciomercato Roma, preso Paredes | L’argentino domani nella Capitale

E’ fatta per il ritorno di Leandro Paredes a Roma. E’ questo il colpo di mercato dei giallorossi in risposta alla partenza di Matic. Il calciatore argentino si trasferisce dal PSG alla corte di Mourinho per 4 milioni di euro e firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo. Questo è quanto riportato da Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport.

Ora i giallorossi dovranno stringere per arrivare a Renato Sanches, che Mourinho ha chiesto come ultima pedina a centrocampo, spostando poi le attenzioni sull’attacco visto che dovrà essere definita la questione legata a Duvan Zapata.