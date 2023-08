Calciomercato, Marcos Leonardo vuole la Roma | Pimenta vola in Brasile

La telenovela Marcos Leonardo-Roma, sembrerebbe non finire. Il calciatore brasiliano non si nasconde più e ha ammesso di volere il club giallorosso con il suo procuratore Pimenta(che come riporta Di Marzio è volata in Brasile) che starebbe lavorando per trovare una soluzione che accontenti tutti.

LEGGI ANCHE: Paredes e Sanches in arrivo: Zapata bisogna attendere

Probabile che nelle prossime ore la Roma aumenti l’offerta per l’attaccante, che potrebbe arrivare nella Capitale insieme a Zapata, su cui c’è già un accordo per vestire la maglia giallorossa. Non è finita qui però, perchè Tiago Pinto, dopo la partenza di Matic, deve prendere due centrocampista. Si fanno sempre i nomi di Leandro Paredes e Renato Sanches, che potrebbero sbarcare a Trigoria nelle prossime ore.