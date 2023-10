La Roma è interessata a Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Chalobah è un difensore centrale di 23 anni che ha fatto il suo debutto in prima squadra nel 2020. È stato uno dei giocatori più promettenti dei Blues nelle ultime stagioni e ha attirato l’attenzione di alcuni dei club più importanti d’Europa.

Calciomercato Roma, Chalobah per la difesa

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale per sostituire Chris Smalling, su cui non ci si può più fare affidamento. Chalobah sarebbe un’opzione ideale per la squadra capitolina, in quanto è giovane, talentuoso e ha già esperienza in Premier League. I giallorossi non sono l’unica squadra interessata al calciatore. Anche Juventus, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Newcastle e Brentford stanno monitorando la situazione del difensore inglese.