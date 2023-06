Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa all’attacco | Doppia idea dalla Premier League

Mercato ricco di colpi di scena fin qui per la Roma: i giallorossi sono una delle società più attive in queste prime settimane con già due acquisti a parametro zero (Aouar e Ndicka)e due cessioni remunerative come quelle di Tahirovic e Justin Kluivert.

Calciomercato Roma, idea Daka e Iheanacho per l’attacco

Come riporta la Gazzetta dello Sport, sulla lista dei possibili sostituti di Abraham ci sono Kelechi Iheanacho e Patson Daka, entrambi di proprietà del Leicester appena rertocesso. Iheanacho ha il contratto in scadenza nel 2024, ma ad ingolosire Pinto è soprattutto la possibilità di riaprire uno spiraglio per Daka, vecchio pallino del gm portoghese: anche per il ventitreenne zambiano, lanciato sul panorama europeo dal Red Bull Salisburgo, due anni fa era stato effettuato un sondaggio ma ora la trattativa è sicuramente fattibile.