Calciomercato Roma, tre pedine per il futuro: Pinto torna al lavoro

Tiago Pinto torna a lavoro e prepara già i prossimi colpi per il futuro. Il manager della Roma sta cercando di costruire una rosa per il futuro, che sia competitiva. Il Primo tassello è il portiere il così tanto fidato di Mourinho, Rui Patricio, è pronto a lasciare alla fine di questa stagione. Pinto ha già il nome del sostituto ma non sarà l’unico acquisto giallorosso.

Calciomercato Roma, ecco i nomi di Pinto

Tiago Pinto conta di portare il portiere danese dell’Union Berlino Ronnow uno dei migliori portiere del campionato tedesco. Un colpo, già prenotato per gennaio, è quello che risponde al nome di Marcos Leonardo. Per il promettente attaccante brasiliano sono pronti 17 milioni al Santos. Un nome nuovo per la corsia di destra: piace Joao Mario, terzino portoghese classe 2000. Nelle ultime due stagioni sta facendo vedere ottime cose con il Porto e ha una valutazione di circa 15 milioni di euro.