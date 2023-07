Calciomercato Roma, un difensore in uscita: può andare in Premier

La Roma si sta apprestando a vivere un’altra stagione con José Mourinho in panchina: il tecnico portoghese vorrebbe portare a casa almeno un altro trofeo e la qualificazione alla Champions League. Per questa ragione la dirigenza giallorossa starebbe cercando di creare una rosa competitiva, ma oltre agli acquisti si vorrebbe sfoltire la rosa per avere liquidità per operare sul mercato.

Roma, Vina vicino al Bournemouth

In virtù di ciò, tra i giocatori che potrebbero lasciare la Roma ci sarebbe anche Matias Vina, il quale non ha lasciato un buon segno nella Capitale. Arrivato con l’avvento di José Mourinho in panchina, l’uruguaiano non ha reso quanto la dirigenza giallorossa si aspettasse: il terzino sinistro, infatti, è stato girato in prestito già a gennaio dello scorsa stagione al Bournemouth. Il club inglese, soddisfatto del rendimento del laterale ex Palmeiras, secondo quanto riportato dall’Inghilterra, vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, ma ad una cifra inferiore ai 12,9 milioni di euro concordati nella sessione invernale con il club capitolino. I dirigenti del club britannico sarebbero fiduciosi nella fumata bianca dell’affare.