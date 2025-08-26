Calciomercato Serie A: doppio colpo per il Pisa, Milan su Fabbian, il Napoli chiude per Hojlund

Il Napoli è molto vicino a chiudere la trattativa per l’attaccante di origine danese Rasmus Hojlund attualmente al Manchester United. L’accordo prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasforma in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra intorno ai 45 milioni.
Il Milan ha messo nel mirino l’attaccante Harder dello Sporting Lisbona, mentre per il centrocampo il nome caldissimo è quello di Fabbian del Bologna, ma per la chiusura della trattativa ci vorrà ancora qualche giorno.
Il Pisa oggi ha definito due nuovi arrivi quello di Stengs dal Feyenoord, e Lorran dal Flamengo, due trattative definite sulla base di un prestito. Per Stengs riscatto fissato a 5 milioni, mentre per Lorran il riscatto si aggira intorno ai 4 milioni. Infine su Vlahovic c’è l’interesse del Newcastle, ma solo nel caso in cui Isak dovesse andare al Liverpool.