Calciomercato Serie B: Desplanches al Palermo, Moro allo Spezia, il Bari su Nasti

Il Palermo molto vicino al portiere Desplanches

Palermo sempre più protagonista di questo scorcio di calciomercato di Serie B, il club rosanero sarebbe ad un passo dall’acquisto del portiere Desplanches del Vicenza, protagonista nei recenti mondiali U20 in cui l’Italia è arrivata seconda.

Lo Spezia dopo aver annunciato Max Alvini come nuovo allenatore, deve allestire una squadra competitiva per l’immediato ritorno in Serie A, ed il primo obbiettivo è Luca Moro protagonista nell’ultima stagione a Frosinone, ma di proprietà del Sassuolo.

Anche il Bari è alla ricerca di un attaccante, piace Nasti di proprietà del Milan, ma nella scorsa stagione a Cosenza. Al Pisa piace il centrocampista Ghion protagonista nell’ultima stagione a Catanzaro, il Sudtirol ufficializza Di Tacchio, Micai rinnova con il Cosenza, infine il Catanzaro ha rinnovato fino al 2025 il contratto di Iemmello.