Calciomercato Serie B: Nasti al Bari, Gyasi verso Empoli, Bandinelli allo Spezia, Barberis ad un passo dal Pisa

Il Bari ha definito l’arrivo di Nasti dal Milan

Il Bari da definito l’arrivo dell’attaccante Nasti in prestito dal Milan, primo colpo per il DS Ciro Polito che martedì potrebbe chiudere anche per Menez nella scorsa stagione alla Reggina.

Scambio di giocatori tra Empoli e Spezia, Gyasi finisce in toscana e sarà a disposizione di Zanetti, Bandinelli vestirà la maglia bianconera, tra domani e martedì la definizione delle due operazioni.

Il Pisa inizia a muoversi, domani ci sarà l’ufficialità di Arena a titolo definitivo dal Gubbio, mentre martedì potrebbe essere il giorno dello svincolato Barberis, ex Monza.

Il Palermo per la fascia sinistra pensa a Frabotta e a Di Chiara della Reggina, il Modena ha definito l’ingaggio di Palumbo dalla Ternana, infine la Feralpisalò ha tesserato il portiere Minelli dal Cesena.