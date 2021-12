Calciomercato Serie B: Parma sogno Ounas, Pisa in arrivo un attaccante e un difensore

Il Parma ha chiesto informazioni su Ounas

Parma scatenato nella sessione invernale di questo calciomercato, il Presidente Krause vuole il ritorno immediato in Serie A, e per questo si sonda il terreno per l’esterno d’attacco di proprietà del Napoli Adam Ounas. Il problema della trattativa è però la richiesta del Napoli, il calciatore non si muove per meno di 15 milioni di euro, cifra considerata al momento sproporzionata dai dirigenti ducali.

Il Pisa è alla ricerca di un attaccante d’esperienza da affiancare a Lucca, i candidati potrebbero essere La Mantia, Djuric che era già stato nel mirino dei nerazzurri la scorsa estate e che è attualmente svincolato. Per il centrocampo piace Molina in uscita dal Crotone, mentre per la difesa si punta a Magnusson compagna di nazionale di Hermannsson.

Il Lecce potrebbe piazzare il colpo ad effetto, Nestorovski dall’Udinese, Iemmello in uscita dal Frosinone sembra destinato a scendere di categoria per accasarsi all’Avellino.