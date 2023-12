Calciomercato Serie B: Pisa is on fire, Spezia su Vignali

Il Pisa è alla ricerca di un difensore centrale e di una punta

Il calciomercato è alle porte, anche se le trattative sono già iniziate da qualche giorno, ma sopratutto tre club sono alla ricerca di rinforzi. Il Pisa sta cercando un difensore centrale con piede sinistro, un centrocampista ed una punta centrale, le strade portano a due giocatori della Fiorentina Dalle Mura e Amatucci, la cui trattativa è in fase avanzata, mentre per l’attacco piace Henry del Verona. La trattativa per Henry non è semplice, ma la trattativa è sul tavolo e anche se non sarà semplice, traspare fiducia. Il Pisa ha in uscita il difensore Leverbe, ed anche Tourè che piace allo Spezia dell’ex D’Angelo, che vorrebbe mettere nella trattativa il centrocampista Zurkowski.

Lo Spezia cerca un attaccante, piace Puscas del Genoa anche se l’ingaggio è alto, mentre dal Como è in arrivo Vignali dal Como.

Il Sudtirol prende Karlo Lulic dal Frosinone. Il 27enne centrocampista croato si legherà agli altoatesini fino al 2026, mentre l’Ascoli è in pressing per Luca Moro.