Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
giovedì, Giugno 4, 2026
Home Serie B Calciomercato Serie B:Lovisa verso il Sudtirol, Caserta lascerà Empoli, Galloppa verso Catanzaro

Calciomercato Serie B:Lovisa verso il Sudtirol, Caserta lascerà Empoli, Galloppa verso Catanzaro

Il punto sulla serie B

Di
Salvatore Ciotta
-
550
ALBERTO AQUILANI PENSIEROSO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Fabio Caserta potrebbe lasciare la panchina dell’Empoli per poter sposare il progetto Catania, mentre in toscana l’unico nome possibile ad oggi è quello di Espinal della Giana Erminio anche se alla fine potrebbe restare a Gorgonzola, uomo sorpresa D’Angelo che è alla ricerca di una panchina dopo la retrocessione a La Spezia.

Lovisa Ds della Juve Stabia potrebbe lasciare Castellammare per accettare la proposta del Sudtirol, fumata bianca a quanto pare molto vicina, mentre per la Juve Stabia tutto è rimandato dopo la sentenza del tribunale prevista per il 10 Giugno.

IL Catanzaro saluterà a breve Aquilani che deve scegliere tra le proposte del Torino o del Sassuolo con cui avrà un incontro nelle prossime ore, in Calabria dovrebbe arrivare Galloppa reduce dalla vittoria in campionato con la Fiorentina Primavera.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok X Youtube
© 2005 - 2026 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598