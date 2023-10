Il fardello del Calcioscommesse continua a tormentare Sandro Tonali. Il giocatore oramai al centro di queste vicissitudini conferma di aver scommesso anche su partite di calcio e nello specifico anche sui club per cui ha giocato in Italia: Milan e Brescia.

Calcioscommesse, Tonali peggio di Fagioli

Sandro Tonali, come riportato da “La Gazzetta dello Sport” ha confermato agli inquirenti di aver scommesso su partite di Milan e Brescia ed è qua che il fatto si aggrava. Mentre Gli altri due indagati, Fagioli e Zaniolo, avrebbero scommesso si, su piattaforme illegali si, ma mai sul calcio, e soprattutto mai su partite che riguardassero il club per cui si giocava, cosa che Tonali ha comunicato di aver fatto. Le decisioni aspettano a chi di dovere, si ipotizza ad una pena superiore a quella del collega juventino, che possa andare fino ad un anno di squalifica. Nel mentre il Newcastle, squadra di Tonali, si tiene pronta a supportare il proprio tesserato che in attesa di giudizio ha presentato un certificato medico attestando la sua ludopatia, nella speranza di un patteggiamento e uno sconto di pena.