Newcastle, reduce dalla straordinaria vittoria in Champions League contro il PSG, vuole replicarsi anche in campionato. 4-3-3 per Howe con: Pope tra i pali; Trippier, Lascelles, Schär e Burn in difesa; Longstaff, Guimaraes e Sandro Tonali in mezzo al campo dietro al tridente composto da Almiron, Isak, Gordon.

Le probabili formazioni:

WEST HAM (4-2-3-1): Areola, Coufal, Zouma, Aguerd, Emerson, Soucek, Alvarez, Bowen, Ward-Prowse, Paquetá, Benraham. All. Moyes

NEWCASTLE (4-3-3): Pope, Trippier, Lascelles, Schär, Burn, Longstaff, Guimaraes, Tonali, Almiron, Isak, Gordon. All. Howe