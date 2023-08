Caso Lukaku, futuro ancora dubbio: per i bookie spunta il Milan

Promesso sposo dell’Inter prima e voltafaccia per abbracciare la causa juventina poi. Questa la frase che riassume e caratterizza l’estate calcistica di Romelu Lukaku, ad oggi abbandonato dai nerazzurri, rifiutato dall’intero popolo della Juventus e non considerato come parte del progetto Chelsea, squadra che ne detiene il cartellino. Meno di due settimane all’inizio dei campionati europei, e l’attaccante belga, rischia seriamente di non trovare un posto per sé.

Lukaku al Milan? La quota è super

Tante fin qui le squadre accostate a Romelu Lukaku, ma nessuna, almeno per ora, ha affondato il colpo decisivo accaparrandosi le prestazioni di Big Rom. Tra le tante concorrenti i bookmakers vedono anche un’altra società, che ha scoperto intanto di essere senza centravanti: è il Milan, con la quota assegnata ad un eventuale trasferimento del belga alla corte di Pioli sì piuttosto alta, pari a 15 volte la posta, ma in rapida, rapidissima discesa.