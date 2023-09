Caso Pogba, Brambati: “Sta mettendo in difficoltà la Juve. Mi è stato detto che…”

Nelle ultime ore sta tenendo banco il caso Pogba, risultato positivo al test di antidoping nella giornata di ieri. Se le contro analisi dovessero confermare la positività, il francese rischierebbe da 1 a 4 anni di stop. Si tratterebbe di una squalifica che rischierebbe di far quasi concludere la sua carriera nel calcio che conta.

Le parole di Brambati

Ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati parla della situazione legata a Pogba: “Ci sta mettendo del suo per mettersi in un mare di guai. Sono convinto che questa sostanza è stata presa da lui. Ho sentito una persona che mi ha detto che Pogba è stato in vacanza a Miami e negli USA se ti avvicini a qualche preparatore per cercare di recuperare, ti mettono davanti dei ‘beveroni’ che hanno sostanze che poi possono venire fuori. Il testosterone è una sostanza talmente antica che la prendevano negli anni ’80 i culturisti. Avendo questo ginocchio debole devi avere una muscolatura più forte e forse questa sostanza gli serviva per questo. Ma sono solo supposizioni. Così ha messo in difficoltà la Juventus”.