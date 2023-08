Catanzaro-Spezia, probabili formazioni e dove vederla

Lo Spezia sfida il Catanzaro al Ceravolo

Terza giornata di Serie B: allo stadio Nicola Ceravolo, ospite del Catanzaro, arriva lo Spezia, questa sera alle 20.30. Ottima partenza per i calabresi, che hanno raccolto quattro punti nelle prime due, rispettivamente contro Cremonese (pareggio) e Ternana (vittoria); liguri, invece, fermi a quota uno: pareggio contro il Südtirol nell’unico match disputato. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Brighenti, Scognamillo, Veroli; Oliveri, Ghion, Verna, Vandeputte; Iemmello, Biasci. All. Vivarin.

SPEZIA (4-3-3): Dragowski; Reca, Muhl, Nikolaou, Amian; Zurkowski, S. Esposito, Bandinelli; Antonucci, Moro, Cipot. All. Alvini.