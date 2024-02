Champions League, Arnautovic stende l’Atletico Madrid (1-0) | I nerazzurri si giocano tutto al Metropolitano

Nell’andata degli Ottavi di finale di Champions League l’Inter batte 1 a 0 l’Atletico Madrid grazie alla rete messa a segno da Arnautovic al minuto 79. Primo tempo teso e bloccato con le due squadre che non riescono a creare gioco nonostante la forza messa a disposizione sia dagli undici di Inzaghi che di Simeone. I nerazzurri, forti della coppia Thuram-Lautaro ci provano creando nel finale dei primi 45′ tre palle gol anche se Inzaghi deve fare i conti con l’infortunio di Thuram con Arnautovic che prende subito il suo posto.

Ed è proprio l’attaccante ex Bologna l’uomo più pericoloso dei nerazzurri ed ha subito una ghiotta occasione per portare i suoi compagni in vantaggio anche se però spreca malamente calciando alto. L’attaccante austriaco però non si fa attendere due volte e alla seconda azione porta in vantaggio i suoi al 79′ facendo esplodere San Siro. Sotto di una rete Simone ci prova con Morata, Barrios e Correa anche se i cambi dei Colchoneros non impensieriscono minimamente la squadra di Inzaghi, che si aggiudica i primi 90′ di gara aspettando il ritorno al Metropolitano.

Tabellino di Inter-Atletico Madrid:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrji, Bastoni; Darmian (dal 25′ st Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (dal 27′ st Frattesi), Dimarco (dal 25′ st Carlos Augusto); Thuram (dal 1′ st Arnautovic), Lautaro Martinez (dal 43′ st Alexis Sanchez). A disposizione: Di Gennaro, Audero, Carlos Augusto, Dumfries, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani,, Augusto, Bisseck, Stankovic, Alexis Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Hermoso (dal 23′ st Reinildo), Gimenez (dal 1′ st Savic), Witsel; Lino, Saul Niguez (dal 9′ st Morata), Koke, De Paul, Molina (dal 23′ st Barrios); Griezmann (dal 33′ st Correa), Marcos Llorente. A disposizione: Moldovan, Antonio Gomis, Gabriel, Depay, Correa, Savic, Riquelme, Vermeeren, Morata, Reinildo, Barrios. Allenatore: Simeone.

Reti: al 34′ st Arnautovic

Ammonizioni: Hermoso, Savic, Morata, Frattesi, Koke, Carlos Augusto

Recupero: 1′ pt, 5′ st