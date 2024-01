Champions League: Inter-Atletico Madrid, info biglietti | Tutti i dettagli

Queste tutte le info riguardanti la sfida di Champions League tra Inter e Atletico Madrid, in programma martedì 20 febbraio alle ore 21 a San Siro.

Tutte le info sulla sfida tra Inter e Atletico:

LE FASI DI VENDITA:

FASE 1 – ABBONATI SERIE A 23-24, solo online su inter.it/tickets

La prima fase prende il via alle ore 12:00 di mercoledì 10 gennaio e riguarda gli abbonati alla Serie A 23-24, i quali potranno confermare il loro posto di abbonamento fino alla mezzanotte di domenica 14 gennaio.

Dalle ore 10:30 alle 12:00 di lunedì 15 gennaio sarà invece il turno degli abbonati il cui posto è riservato alla UEFA per ragioni organizzative. Si tratta dei settori Poltroncina Rossa S, Tribuna Arancio 160-162 e Poltroncina Arancio 163, il settore 268 di Secondo Arancio e il 330 di Terzo Rosso Centrale: saranno quindi i primi a poter scegliere, in esclusiva, tra i posti non confermati dagli abbonati.

Per entrambe le fasi sarà necessario utilizzare il numero della Siamo Noi sulla quale è caricato l’abbonamento di campionato per concludere l’acquisto.

Tutti i biglietti saranno però in formato PDF e non verranno caricati sulla tessera.

Sempre lunedì 15/01, dalle ore 12:30 e fino alla mezzanotte, tutti gli abbonati potranno invece acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti per portare con sé familiari o amici interisti, scegliendo un qualsiasi altro posto disponibile in tutti i settori dello stadio.

FASE 2 – SOCI INTER CLUB, solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 10:30 e fino alla mezzanotte di martedì 16 gennaio, tutti i Soci Inter Club potranno acquistare fino a 4 biglietti, purché tutti siano soci attivi alla stagione in corso.

FASE 3 – TITOLARI SIAMO NOI, solo online su inter.it/tickets

Dalle ore 10:30 alla mezzanotte di mercoledì 17 gennaio, sarà la volta dei titolari di tessera Siamo Noi valida e sottoscritta entro l’8/01. Si potranno acquistare fino a massimo 2 biglietti.

FASE 4 – PRESALE BPER-MASTERCARD, solo online su inter.it/tickets

Sarà poi la volta della prevendita dedicata ai clienti BPER Banca titolari di carte BPER Mastercard, che dalle 10:30 e fino alla mezzanotte di giovedì 18 gennaio potranno acquistare fino a 2 biglietti in anteprima rispetto alla eventuale vendita libera.

FASE 5 – VENDITA LIBERA

L’eventuale vendita libera dei biglietti residui inizierà per tutti alle ore 10:30 di venerdì 19 gennaio, solo online su inter.it/tickets.

Da lunedì 22 gennaio saranno invece attivi anche i punti vendita Stadio San Siro, Inter Store Milano e Castello e tutti i rivenditori del circuito Vivaticket.