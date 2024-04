Classifica Serie A, Roma a -5 dal quarto posto. Milan saldo al secondo posto

Una classifica della serie a ricca di spunti, in attesa del posticipo tra Inter ed Empoli

Il pari della Roma a Lecce allontana i giallorossi dal tanto sognato quarto posto, contro i salentini solo un pari per i ragazzi di De Rossi. Al secondo posto resta saldo il Milan. In serata il posticipo tra Inter e Empoli con i nerazzurri a caccia dei tre punti per proseguire la corsa al titolo.

Questa la classifica aggiornata di Serie A:

Inter 76*

Milan 65

Juventus 59

Bologna 57

Roma 52

Atalanta 50*

Lazio 46

Napoli 45

Torino 44

Fiorentina 43*

Monza 42

Genoa 35

Lecce 29

Udinese 28

Hellas 27

Cagliari 27

Empoli 25*

Frosinone 25

Sassuolo 24

Salernitana 14

* una partita in meno