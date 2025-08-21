Fantacalcio – Attaccanti: Top e scommesse per la vostra squadra

Tutti in fila per gli attaccanti!

E’ vero: vi abbiamo raccontato che la difesa è molto importante per costruire una squadra vincente, che un roster di portieri affidabili è necessario per non vanificare i vostri sforzi, che spesso, specie nelle ultime stagioni, il centrocampo è risultato determinante per ottenere il successo finale… ma l’attacco è sempre l’attacco! Il fascino del bomber da oltre 20 reti, sia un big acclamato o una rivelazione clamorosa, resta inalterato, ed in sede d’asta rischia di farvi perdere completamente il controllo. Cerchiamo allora di scorgere su quali elementi puntare con maggior decisione e manica larga e su chi invece imboccare la strada della prudenza…

ATTACCANTI TOP

Partito Retegui, capocannoniere in carica, e con Lukaku fuori uso almeno per i primi due/tre mesi della stagione, il nome forte per il reparto offensivo resta quello di Lautaro Martinez (34) sebbene nell’ultimo campionato abbia viaggiato decisamente sotto ritmo per i suoi standard. Alle sue spalle ovviamente Kean (33), rivelazione della scorsa stagione ed in rampa di lancio anche in chiave azzurra. Al netto delle problematiche contrattuali ed in attesa che si decida il suo destino, potreste spuntare un prezzo un pochino più basso del suo valore per Lookman (29), mentre l’interista Thuram (29) resta tra i più costosi ma anche tra i maggiormente appetibili. Inseriamo tra i Top di reparto anche il neojuventino David (27) che nonostante le possibili difficoltà d’ambientamento promette di essere un ottimo distributore di reti e di bonus.

Pur non assicurando la stessa mole di realizzazioni e considerando la sua scarsa continuità a livello di condizione fisica, resta sempre tra i top il romanista Dybala (26) purché preso in coppia con un altro attaccante affidabile per non restare scoperti. Con tutte le precauzioni del caso dopo il lungo infortunio, indichiamo anche l’atalantino Scamacca (19) ed il suo nuovo compagno di squadra Krstovic (20) chiamato al definitivo salto di qualità.

ATTACCANTI DI PRIMA FASCIA

Normalmente inserito tra i Top, scivola in seconda fascia Vlahovic (24) sempre che resti in Italia e riesca a trovare spazio alla Juve o altrove. Sarebbe un big assoluto per classe e potenzialità anche Leao (24) che con Allegri potrebbe tornare sui livelli toccati con Pioli ai tempi dell’ultimo scudetto rossonero. Occhio anche a Gimenez (25) mentre in casa Roma Dovbyk (21) è a caccia di rivincite e spera di sfruttare a suo favore il gioco di Gasperini. Nella Juventus, anche se noi lo listeremmo volentieri a centrocampo, non si può trascurare l’asso nascente Yildiz (24) soprattutto se pagato il giusto.

Tornano in serie A due vecchi beniamini dei fantallenatori: Berardi (21) e Immobile (19). La punta del Sassuolo garantisce sempre un discreto numero di assist e reti e potrebbe essere molto motivato in chiave azzurra; l’ex capitano della Lazio non è certissimo della titolarità nel Bologna ma senza spendere un occhio della testa noi ce lo porteremmo comunque a casa…

ATTACCANTI DA NON SOTTOVALUTARE

A proposito di vecchie conoscenze, a Roma, sponda Lazio, Castellanos (21) e Dia (20) promettono di sfidarsi per un posto da titolare a suon di gol, ma almeno inizialmente la possibile alternanza potrebbe anche penalizzarli. Sullo sfondo Pedro (13), da non scartare a priori nonostante l’anagrafe. In casa Roma invece sembra pronto a spiccare il volo Soulè (20) purché il nuovo tecnico giallorosso gli conceda una fiducia incondizionata e non lo posponga a Dybala; se amate un po’ il rischio potreste puntare qualcosa sulla voglia di rivincita di Zapata (20) o sulle new entry Lang (19) e Ferguson (19). Da non trascurare il comasco Diao (17) e naturalmente Castro (19) al quale la concorrenza del “Ciro nazionale” potrebbe anche accendere le micce. L’infortunio di Lukaku, salvo nuovi arrivi nelle ultime ore, dovrebbe concedere parecchio spazio a Lucca (15) che a questo punto diventa un pezzo pregiato del fantamercato. Dalla serie cadetta torna anche Laurientè (15), mentre nel Pisa si rivedrà Nzola (12)

POSSIBILI SORPRESE E VERE SCOMMESSE

Tra le possibili sorprese un nome appare scontato: Camarda (12) del Lecce; per lui, stante anche la partenza di Krstovic, ci si attende un ottimo minutaggio e di conseguenza qualche bonus pesante. Tra i bomber di provincia occhio a Vitinha (12) e Davis (12), ovviamente come terza o quarta scelta. L’ultimo slot, spendendo il giusto, potreste riservarlo ad elementi “nascosti” ma con buone possibilità di stupire quali Cancellieri (3), Sebastiano e Francesco Pio Esposito (entrambi quotati 7), Douvikas (8) e Pellegrino (13).