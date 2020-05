Coronavirus Formula 1, Hamilton: “Correre senza tifosi, sensazione di vuoto”

“Senza i tifosi la sensazione sarà di vuoto ma il messaggio che le persone di tutto il mondo ci hanno lasciato in questo periodo difficile è che hanno sofferto anche perché non potevano guardare lo sport. Questo ci fa capire quanto o sport sia importante nella vita delle persone. Ci fa sentire parte di una stessa cosa. Non so quanto sarà bello per le persone guardarci dalla tv ma sarà meglio di niente”. Così Lewis Hamilton, campione del mondo di F1, in un video pubblicato dalla Mercedes.

“Per noi sarà come nelle giornate dei test, forse peggio perché almeno a Barcellona c’è tanta gente che viene a vederci girare. Ma le gare sono gare e durante i test né io né gli altri abbiamo avuto veramente modo di sguinzagliare il potenziale della nostra macchina. Quindi sono emozionato di riprendere”, ha aggiunto.

Hear from @MercedesAMGF1's @LewisHamilton to find out what he's been up to during lockdown.

Learning a new language, future planning and training hard – the six-time World Champion has certainly been keeping busy.



— INEOS (@INEOS) May 9, 2020