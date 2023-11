La sconfitta contro l’Udinese ha lasciato un grande polverone nel Milan ma soprattutto in Pioli. Per battere gli ultimi rumors sono tanti le voci(tifosi a parte) che vorrebbero Ibrahimovic sempre più vicino al ritorno a Milanello.

Costacurta: “Serve una figura del genere”

E proprio di questo ha parlato Billy Costacurta, ex calciatore del Milan: “Arrivo di Ibra in dirigenza? A me spiace. C’è così bisogno di Ibra che tutti chiedono che arrivi: probabilmente anche le ultime esternazioni dei calciatori fanno sì che ci sia bisogno di una figura di questo genere”.