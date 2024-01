Criscitiello: “La Juventus vuole farsi un regalino. A gennaio ci sarà da divertirsi”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha parlato a Radio Sportiva del mercato della Juventus nella sessione invernale.

Criscitiello sulla Juve

Le sue dichiarazioni: “A gennaio raramente si vedono dei veri e propri botti di mercato. La Juventus un regalino se lo vorrebbe fare, dopo un’estate ferma o quasi a causa di diktat societari. Sarà un calciomercato con problemi economici ma intenso, in generale, ci potremmo divertire. Lo scudetto è conteso tra Inter e Juve e tutte le grandi si devono rinforzare per la zona Champions. Giuntoli sta lavorando per prendere un giocatore che faccia la differenza. Allegri il suo lo sta facendo, ora la proprietà bianconera deve dare un centrocapista alla squadra”.