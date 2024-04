De Ketelaere quale futuro? Le parole dell’ad dell’Atalanta

Ieri sera allo Stadio Franchi si è disputata l’andata della seconda semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Atalanta. Prima della partita, ai microfoni di Mediaset, è intervenuto anche l’amministratore delegato della Dea, Luca Percassi, parlando in generale del momento della squadra e rispondendo anche ad alcune domande di mercato.

Milan, le parole di Percassi su De Ketelaere

Nell’ottica dell’Atalanta, ha un peso la questione di De Ketelaere, in prestito dal Milan, per il quale i nerazzurri hanno diritto di riscatto a fine stagione. Tuttavia, Percassi ha sorvolato sull’argomento. Ecco le sue parole: “Siamo contenti che domani tornerà a disposizione. Sin dal primo giorno ha avuto un ottimo impatto, sia a livello calcistico che umano e di comportamenti. Siamo contenti di lui ma non è il momento di concentrarsi sul mercato, bisogna pensare al campo, più avanti faremo delle scelte”.