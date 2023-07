De Laurentiis blocca Osimhen: “Per me resta. E su Giuntoli..”

L’addio di Luciano Spalletti con conseguente approdo sotto il Vesuvio di Rudi Garcia ha diversificato le esigenze del Napoli, che in caso di cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, dovrà lanciarsi all’arrembaggio di un nuovo difensore centrale, che per Il Mattino, corrisponderebbe a Ko Itakura, giocatore del Borussia Monchengladbach.

Calciomercato Napoli, le parole di ADL

Di Itakura e molto altro, tra cui Victor Osimhen, si è espresso il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione della maglia per la prossima stagione: “Vedo Osimhen con questa maglia, ma se arrivasse un’offerta indicibile ce ne faremo una ragione. Va via un coreano, prendiamo un giapponese. Da capire il ruolo e se ha le caratteristiche giuste per giocare con gli altri”. Infine su Giuntoli: “Se avessi saputo del suo tifo calcistico me ne sarei liberato prima”.