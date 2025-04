Due reti e la salvezza a portata di mano: il Cagliari vince 0-2 contro il Verona

Vittoria importantissima per il Cagliari di Nicola sul campo del Verona. I sardi realizzano due reti e si avvicinano prepotentemente alla salvezza, superando proprio la squadra veneta al quattordicesimo posto di classifica.

Verona – Cagliari, l’eterno Pavoletti regala il vantaggio

Il Cagliari chiude avanti la prima frazione di gioco. I rossoblù vanno in vantaggio grazie al gol alla mezz’ora di un eterno Leonardo Pavoletti. Crossi di Luvumbo dalla destra che attraversa l’area di rigore e arriva dalle parti dell’attaccante dei sardi, bravo a battere Montipò. Timida la reazione dei veneti, che non riescono a recuperare.

Verona – Cagliari, gialloblù in 10 e sardi che non perdonano

Il Cagliari si conferma anche nella ripresa e si prende tre punti importantissimi. Poco Verona, rimasto in dieci nel finale per l’espulsione di Ghirlandi per fallo su Gaetano, e raddoppio sardo nei minuti conclusivi della gara. Contropiede rossoblù al 94esimo. Gaetano si invola verso la porta difesa da Montipò e la accomoda per Deiola, pronto a insaccare a porta sguarnita.