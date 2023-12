Giornata caratterizzata dal ritorno al gol di Berardi e De Ketelaere; si confermano Muriel e soprattutto la coppia Lautaro-Thuram ma si rivedono pure Osimhen e Kvara. Marusic e Turati finiscono tra i cattivi. Ma vediamo nel dettaglio com’è andata.

PORTIERI – Il gigliato Terracciano fa tutto nelle battute iniziali della gara contro il Verona; prima provoca il calcio di rigore con un banale errore, rimediando anche il cartellino giallo, ma poi lo para issandosi così al primo posto tra gli estremi difensori con la fantamedia del 9,5. Alle sue spalle Ravaglia, Maignan e Milinkovic-Savic, tutti imbattuti e meritevoli del 6,5. A livello prestazionale meritano lo stesso voto anche Provedel e Costil , penalizzati però dalle reti subite che li portano ad una fantamedia rispettivamente di 4,5 e 2,5. Il portiere della Salernitana finisce così al secondo posto tra i peggiori di giornata alle spalle di Turati che chiude alla stessa fantamedia ma ha maggiori responsabilità nelle due reti incassate ed infatti parte da un media voto pari al 4,5. Di Gregorio stavolta è sul podio sbagliato con il suo 3 fortemente condizionato dai tre palloni terminati in fondo al suo sacco.

DIFENSORI – L’esordiente Simic bagna la sua prima presenza in serie A con una rete e si guadagna pure la palma di miglior difensore di giornata al Fantacalcio toccando quota 10. Alle sue spalle Pirola con 8,5 comprensivo di ammonizione e Scalvini che si ferma invece all’8 di fantamedia aggiungendo un assist alla sua prestazione da 7. A proposito di prestazione, premiamo la costanza di Calafiori, meritevole proprio di un bel 7 pieno in pagella. La rocambolesca autorete che chiude la gara di Bologna costa a Kristensen la maglia nera tra i difensori. Per lui un 3,5 di fantamedia. Poco meglio il laziale Marusic che becca un 4 pulito a seguito dell’errore marchiano con il quale concede in pratica il vantaggio all’Inter. Stessa fantamedia per il compagno di squadra Lazzari che però ci arriva rimediando nel finale una sacrosanta quanto sciocca sanzione disciplinare (cartellino rosso).

CENTROCAMPISTI – In mezzo al campo torna a spiccare De Ketelaere che dopo un bell’inizio si era eclissato richiamando nei fantallenatori i fantasmi della scorsa stagione; per lui un bel 7,5 in pagella che assist e rete trasformano nell’11,5 di fantavoto che gli vale la palma di Top assoluto settimanale nel ruolo. Alle sue spalle con 11 arriva Pereyra, stesso tabellino ma penalizzato da un’ammonizione, mentre a quota 10 si piazzano Pasalic, Miranchuk, Moro, Gudmunsson, Ramadani e Reijnders. Tra questi il migliore sarebbe l’olandese del Milan che però è gravato da un cartellino giallo. Veste la maglia bianconera dell’Udinese il flop di giornata tra i centrocampisti; trattasi di Payero che il cartellino rosso fa scendere a quota 4. Mezzo punto in più per Badelj, Blin, Gagliardini e Pellegrini, tutti meritevoli di un 5 in pagella con malus ammonizione.

ATTACCANTI – Sul fronte offensivo torna dopo la squalifica Berardi e riaccende la luce del Sassuolo; per lui una doppietta dal dischetto che gli frutta un complessivo 13,5 e ne fa il Top assoluto della giornata. Ritrova la rete anche Osimhen che vi aggiunge anche un assist e un’ammonizione per un totale di 11 netto. Si ferma a mezzo punto in meno il redivivo Muriel che da seguito alla rete realizzata al Milan punendo anche la Salernitana. Finisce in castigo Djuric che si lascia parare il rigore da Terracciano e merita un bruttissimo 2 di fantavoto. Il compagno di squadra Ngonge si ferma a 4.5. Male anche Belotti e Ikwuemesi con una piena insufficienza (5).