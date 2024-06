Il Pisa è alla ricerca del nuovo allenatore, Aquilani a breve lascerà il club e per questo società e procuratore stanno cercando un’intesa. Uno dei nomi sul taccuino di Knaster è Massimo Donati che tanto bene ha fatto al Legnago Salus in serie C. Lo abbiamo contattato e ci ha risposto così “Il Pisa mi ha contattato ma al momento non posso dire altro”.

Oltre a Donati sono stati ascoltati Inzaghi, Viali e Abate ed entro inizio della prossima settimana avremo il nome del prescelto.