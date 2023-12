Intervenuto in occasione del Gran Galà del Calcio a Milano, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di SportPaper TV su Radio Roma Television. Di seguito le parole dell’ex difensore bianconero ai microfoni del nostro inviato Samuel Tafesse:

Iuliano: “Inter prima con merito, ma attenzione alla Juventus”

Poca Juve nelle premiazioni del Gran Galà, cosa ne pensi?

“Arriverà qualcosa anche per la Juve, magari al Gran Galà del prossimo anno. Complimenti a Napoli e Inter.”

Juve-Inter? Cosa ne pensi?

“La Juve ha iniziato bene, poi l’Inter è venuta su bene, buon primo tempo. Poi, sul pari c’è stata paura: alcune volte è meglio non perderle certe partite. Il campionato italiano è di ottimo livello: l’Inter è la più forte, avanti a tutti, ma la Juventus, immediatamente dietro, diventa molto pericolosa. Bisogna essere sinceri: l’Inter è la squadra da battere. Aspettiamo il Napoli, il Milan, la Roma. Prima di Natale i punti potrebbero diminuire.”

Il fallo su Ronaldo: cosa accadrebbe nel calcio moderno, con il VAR, se dovesse accadere un episodio simile?

“Ho vinto tanto, brutto essere ricordati solamente per un fallo. Non lo so, non faccio l’arbitro. Scontri simili sono accaduti in altre partite, lascio il giudizio a chi di competenza.”