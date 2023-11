Si avvicina l’incontro di Europa League Servette-Roma, il quale avrà luogo giovedì alle ore 21:00. Il direttore di gara è stato designato dalla UEFA; si tratta del quarantaseienne polacco Daniel Stefanski. L’arbitro in questione non ha alcun precedente con nessuna delle due squadre che si incontreranno a Ginevra.

Servette-Roma | La rosa arbitrale della partita

Daniel Stefanski arbitrerà il prossimo match della Roma in Europa League, valevole per il girone G. Secondo Laroma24.it, gli assistenti di Stefanski, tutti polacchi, saranno Dawid Golis e Michal Obukowicz, con Wojciech Myc quarto ufficiale. Per il Var, è stato designato Piotr Lasyk con Pawel Pskit AVAR. Giovedì sera i giallorossi non potranno assolutamente sbagliare se vorranno ottenere la qualificazione diretta agli ottavi di Europa League senza passare dalla fase playoff.