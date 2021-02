Fantacalcio, consigli 22esima giornata Serie A: top e flop undici

La formazione da schierare e la formazione da evitare al Fantacalcio

22esima giornata di Serie A: Top e flop undici a confronto

Il girone di ritorno è ormai entrato nel vivo e anche al Fantacalcio i punti sono sempre più pesanti. Il turno di campionato alle porte non propone nulla di scontato e soprattutto sembrano ben pochi in apparenza i cosiddetti “punti facili”.

In virtù dello stato di forma dei giocatori e di alcune partite sulla carta favorevoli, sportpapaer.it propone la seguente formazione.

TOP UNDICI (4-3-3): Pau Lopez, Mancini, Izzo, Di Marco, Theo Hernandez, Calhanoglu, Barak, Soriano, Quagliarella, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic.

Panchina top

Portieri : Skorupski, Sirigu, Donnarumma, Silvestri.

: Skorupski, Sirigu, Donnarumma, Silvestri. Difensori: Criscito, Bremer, Chiellini, Cuadrado, Romagnoli, Gunter, Marlon, Romero.

Criscito, Bremer, Chiellini, Cuadrado, Romagnoli, Gunter, Marlon, Romero. Centrocampisti: Veretout, De Paul, Milinkovic, Barella, Luis Alberto, Kessie, Bessa, Pessina, Lukic.

Veretout, De Paul, Milinkovic, Barella, Luis Alberto, Kessie, Bessa, Pessina, Lukic. Attaccanti: Immobile, Lukaku, Morata, Lozano, Zapata, Joao Pedro, Kalinic, Kirkzee, Barrow.

La flop undici della 22esima giornata di Serie A

I molteplici scontri al vertice rendono leggermente più semplice la scelta dei flop, visto che in molti casi quando ci sono i big match è difficile indovinare i bonus. Per effetto di ciò, ecco quali potrebbero essere i papabili undici da non schierare in vista della 22esima giornata di Serie A.

FLOP UNDICI (4-3-3): Provedel, Goldaniga, Samir, Igor, Barba, Nandez, Walace, Ruiz, Petagna, Galbinov, Lapadula.

Panchina flop