Il colpo dell’estate sta per prendere una piega definitiva. E’ praticamente fatta per il passaggio di Lukaku alla Roma. E’ stato trovato l’accordo per il prestito annuale fra Roma e Chelsea con i giallorossi che pagheranno 5 milioni di sterline, con il calciatore che andrà a guadagnare 7 milioni di euro.

Questo è quanto riportato da Matt Law, giornalista del Telegraph che svela come mancherebbe solamente la firma dei contratti, con il calciatore che volerà nelle prossime ore in Italia.