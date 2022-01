Fiorentina Genoa, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

La ventiduesima giornata di serie A si chiude con lo scontro tra Fiorentina e Genoa. La gara di coppa Italia contro il Milan è stata l’ultima partita sulla panchina del Grifone per Shevchenko che non è riuscito a imprimere ai rossoblu il cambio di passo sperato. Al suo posto, almeno momentaneamente, Konko che proverà a conquistare punti per avvicinarsi alla zona salvezza. Di contro una Fiorentina che ha appena battuto il Napoli agli ottavi della coppa, ma che in campionato deve riscattarsi dopo il poker senza appello subito contro il Torino la settimana scorsa.

Fiorentina Genoa, le probabili formazioni

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Maleh; Gonzalez, Vlahovic, Saponara

Genoa (4-3-3): Sirigu; Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori; Sturaro, Badelj, Rovella; Destro, Caicedo, Yeboah

Fiorentina Genoa, i precedenti

In 50 partite giocate a Firenze, la Fiorentina ne ha vinte 30, con 17 pareggi e solo 3 vittorie genoane. Curiosamente negli ultimi 8 anni si sono registrati ben 7 pareggi. L’anno scorso terminò 1-1 con le reti di Pjaca e Milenkovic. L’ultima vittoria viola è datata alla stagione 16/17 e porta la firma di Babacar, mentre l’ultima affermazione del Genoa risale alla stagione 76/77 quando i liguri passarono al Franchi con le reti di Pruzzo e Arcoleo.

Fiorentina Genoa, dove vederla

La partita, che comincerà alle 20:45, sarà visibile su DAZN e su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K.