Ritorno degli ottavi di finale di UEFA Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa. Decisiva la rete di Barak nell’ultimo minuto di recupero, si riparte dal 3-4 in casa della formazione israeliana. Il match, in programma giovedì al Franchi alle 18.45, sarà trasmessa su DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (255); in streaming su DAZN, Sky Go e Now.

Fiorentina-Maccabi Haifa, probabili formazioni e dove vederla:

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Beltran, Nico Gonzalez; Nzola. All. Italiano.

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Keouf; Simic, Seck, Gherson; Khandil, Mohamed, Naor, Cornud; Khalalli, Kinda; Pierrot. All. Dego.