Furlani: “Gli episodi hanno condizionato la gara. Mercato? Se ci saranno opportunità le coglieremo”

Il ds del Milan Furlani ha parlato nel post-partita della sconfitta in Coppa Italia contro l’Atalanta.

Le parole di Furlani

Queste le sue dichiarazioni: “È bello essere in gara fino alla fine. Certamente avrei preferito essere piazzato meglio in campionato, essere ancora in Champions e ancora in Coppa Italia ma non è andato tutto male. Questa sera gli episodi hanno condizionato molto. Mercato? È da 10 giorni che è aperto. Abbiamo preso già due giocatori nuovi nel reparto difensivo. Siamo sempre aperti alle opportunità se ci sono le coglieremo”.