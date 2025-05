Genoa-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla

Ultima al Ferraris per il Genoa di Patrick Vieira. Dunque, raggiunto il primario obiettivo della salvezza, coronato con il pareggio di domenica scorsa sul campo del Napoli, i rossoblù potranno festeggiare il risultato ottenuto con il proprio pubblico. Gioia anche per l’Atalanta, approdata, dopo la vittoria contro la Roma, alla prossima UEFA Champions League. La gara, in programma questa sera alle 20.45, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Genoa-Atalanta, le probabili formazioni:

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Venturino, Vitinha, Thorsby; Pinamonti. All. Vieira.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, de Roon; Bellanova, Sulemana, Pasalic, Ruggeri; Brescianini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini.