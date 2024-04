Genoa-Lazio, i convocati di Tudor: ancora out Immobile e Guendouzi, torna Romagnoli

La Lazio questa sera alle 18:30 affronterà il Genoa allo stadio Marassi. Tudor ha diramato la lista dei convocati per la sfida importante per tornare a sperare in un posto per la prossima Europa, e dare continuità alla vittoria contro la Salernitana. Ancora fuori Immobile, come Provedel, Guendouzi, e Zaccagni fresco di rinnovo. Ecco i convocati del tecnico croato.

Genoa-Lazio, la lista dei convocati biancocelesti

Portieri: Sepe, Mandas, Renzetti

Difensori: Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Lazzari, Gila, Marusic

Centrocampisti: Vecino, Kamada, Luis Alberto, Cataldi, Rovella

Attaccanti: Felipe Anderson, Pedro, Isaksen, Castellanos