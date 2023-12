Graffiedi: “Ibra troppo importante. Impeccabile il Milan nel convincerlo”

Il Milan è tornato a vincere e l’ha fatto contro il Monza di Raffaele Palladino, dopo la sconfitta a Bergamo con l’Atalanta. Adesso mancano tre giornate per concludere il girone di andata e MilanNews.it ha intervistato Mattia Graffiedi, il quale ha giocato come attaccante anche in rossonero. L’ex giocatore, davanti ai microfoni, ha parlato di Zlatan Ibrahimović.

Graffiedi | Cos’ha detto ai microfoni

Queste sono state le parole di Graffiedi su Ibrahimović: “Ero certo che sarebbe accaduto prima o poi. Ibra rappresenta il Milan”.

L’ex attaccante del Milan, nella stagione 1999-2000, e del Cesena ha infine elogiato la società rossonera per essere riuscita a convincere il campione svedese a intraprendere questo nuovo cammino: “Una personalità del genere, vicina alla squadra, è troppo importante. Impeccabile la società nel convincerlo”.