Icardi, l’Atletico Madrid vuole l’argentino ma è duello con un club italiano

Il futuro di Icardi non sarà al PSG

Icardi si guarda intorno, non bastasse la storia d’amore ricca di alti e bassi con Wanda Nara, per l’attaccante sembra esserci sempre meno spazio a Parigi. Il tecnico dei transalpini vede poco l’ex interista, che a questo punto cambierebbe volentieri aria per ripartire altrove. Su di lui ci sarebbe l’Atletico Madrid, a caccia di un bomber da aria di rigore.

Non solo l’Atletico, su Icardi sarebbe tornata alla carica la Juventus. Come riporta todofijhaces, l’attaccante argentino sarebbe un obiettivo dei bianconeri. Le difficoltà per arrivare a Vlahovic avrebbero fatto tornare viva la pista Icardi. Già in passato Juve e Icardi hanno flirtato, sarà la volta buona o il futuro del numero 9 sarà in Spagna?