Il Cagliari condanna la Salernitana, il Sassuolo torna a vincere contro il Frosinone | I risultati

Kastanos e Maggiore illudono la Salernitana

Vittoria fondamentale per il Cagliari in chiave salvezza, che potrebbe condannare definitivamente la Salernitana alla retrocessione, con zona di permanenza nella massima serie distante 10 punti. Doppio vantaggio sardo con Lapadula, prima, e Gaetano, poi. Dopo il 2-0 della prima frazione, è Shomurodov a chiudere i conti. I campani non si arrendono e trovano due reti in pochi minuti con Kastanos e Maggiore. Al 76′ è ancora l’ex Roma, Shomurodov, a regalare il 4-2.

Decisivo l’errore di Kaio Jorge nel finale

Diversa la situazione nell’altra gara salvezza del sabato. Il Sassuolo ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 6 gennaio. A decidere una gara è una rete di Thorstvedt, su lancio in verticale di Racic. Al 90′ calcio di rigore per il Frosinone, sbagliato da Kaio Jorge. Il Sassuolo sale a 23 punti, avvicinando pericolosamente i ciociari alla zona rossa della classifica, ora lontana una sola lunghezza.

Cagliari-Salernitana 4-2

Sassuolo-Frosinone 1-0